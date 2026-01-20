ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci 2025 rozdane! Oto najlepsze miejsca dla rodzin z dziećmi w Polsce
ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci 2025 zostały przyznane. Kapituła plebiscytu, złożona z ekspertów rodzinnego podróżowania, wyłoniła najlepsze atrakcje i noclegi przyjazne rodzinom z dziećmi w Polsce. W tegorocznej edycji nagrody przyznano w ośmiu kategoriach, a dodatkowo wręczono Nagrodę Publiczności.
Kapituła plebiscytu – eksperci od rodzinnych podróży

Kapitułę ZŁOTYCH PINÓW Polska dla Dzieci 2025 tworzyli twórcy internetowi, blogerzy, dziennikarze i eksperci zajmujący się tematyką podróży rodzinnych oraz atrakcji dla dzieci. Każdy z członków Kapituły oddał swoje głosy niezależnie, kierując się jakością oferty, podejściem do rodzin z dziećmi, innowacyjnością oraz realną wartością dla odwiedzających.

Celem plebiscytu nie jest promowanie popularności, lecz wyróżnienie miejsc, które rzeczywiście spełniają potrzeby rodzin z dziećmi i wyznaczają standardy w swoich kategoriach.

Osiem kategorii, osiem laureatów

W edycji ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci 2025 zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Atrakcje wodneSuntago Wodny Świat

  • Centra naukiHydropolis (Wrocław)

  • MuzeaFabryka Czekolady E.Wedel (Warszawa)

  • Przyroda i zwierzętaOrientarium ZOO Łódź

  • Parki rozrywki i parki tematyczneMandoria – Miasto Przygód

  • Historia i zabytkiKopalnia Guido w Zabrzu

  • NoclegiPensjonat Uroczysko Zaborek

  • Nagroda PublicznościNoe Park

Każdy z laureatów został wybrany na podstawie jednoznacznych wskazań Kapituły lub – w przypadku Nagrody Publiczności – na podstawie aktywności użytkowników serwisu i aplikacji Polska dla Dzieci.

Idea ZŁOTYCH PINÓW

ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci to inicjatywa mająca na celu promowanie najlepszych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi w Polsce. Nagrody są formą eksperckiej rekomendacji, a nie plebiscytem popularności.

Projekt jest integralną częścią serwisu i aplikacji mobilnej Polska dla Dzieci, która pomaga rodzinom planować podróże, weekendy i wyjazdy, korzystając z mapy sprawdzonych atrakcji, noclegów i restauracji.

Polska dla Dzieci – realne wsparcie dla rodzin

Serwis polskadladzieci.pl oraz aplikacja mobilna Polska dla Dzieci to jedno z największych w Polsce narzędzi pomagających rodzinom z dziećmi w planowaniu wolnego czasu i podróży. Użytkownicy mogą wyszukiwać miejsca na mapie, dodawać opinie oraz odkrywać nowe atrakcje w całym kraju.

📱 Aplikacja Polska dla Dzieci dostępna jest bezpłatnie w Google Play i App Store.

Więcej informacji o plebiscycie oraz laureatach:
👉 https://polskadladzieci.pl/zlote-piny/

