ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci 2025 rozdane! Oto najlepsze miejsca dla rodzin z dziećmi w Polsce

Kapituła plebiscytu – eksperci od rodzinnych podróży
Kapitułę ZŁOTYCH PINÓW Polska dla Dzieci 2025 tworzyli twórcy internetowi, blogerzy, dziennikarze i eksperci zajmujący się tematyką podróży rodzinnych oraz atrakcji dla dzieci. Każdy z członków Kapituły oddał swoje głosy niezależnie, kierując się jakością oferty, podejściem do rodzin z dziećmi, innowacyjnością oraz realną wartością dla odwiedzających.
Celem plebiscytu nie jest promowanie popularności, lecz wyróżnienie miejsc, które rzeczywiście spełniają potrzeby rodzin z dziećmi i wyznaczają standardy w swoich kategoriach.
Osiem kategorii, osiem laureatów
W edycji ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci 2025 zostały przyznane w następujących kategoriach:
-
Atrakcje wodne – Suntago Wodny Świat
-
Centra nauki – Hydropolis (Wrocław)
-
Muzea – Fabryka Czekolady E.Wedel (Warszawa)
-
Przyroda i zwierzęta – Orientarium ZOO Łódź
-
Parki rozrywki i parki tematyczne – Mandoria – Miasto Przygód
-
Historia i zabytki – Kopalnia Guido w Zabrzu
-
Noclegi – Pensjonat Uroczysko Zaborek
-
Nagroda Publiczności – Noe Park
Każdy z laureatów został wybrany na podstawie jednoznacznych wskazań Kapituły lub – w przypadku Nagrody Publiczności – na podstawie aktywności użytkowników serwisu i aplikacji Polska dla Dzieci.
Idea ZŁOTYCH PINÓW
ZŁOTE PINY Polska dla Dzieci to inicjatywa mająca na celu promowanie najlepszych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi w Polsce. Nagrody są formą eksperckiej rekomendacji, a nie plebiscytem popularności.
Projekt jest integralną częścią serwisu i aplikacji mobilnej Polska dla Dzieci, która pomaga rodzinom planować podróże, weekendy i wyjazdy, korzystając z mapy sprawdzonych atrakcji, noclegów i restauracji.
Polska dla Dzieci – realne wsparcie dla rodzin
Serwis polskadladzieci.pl oraz aplikacja mobilna Polska dla Dzieci to jedno z największych w Polsce narzędzi pomagających rodzinom z dziećmi w planowaniu wolnego czasu i podróży. Użytkownicy mogą wyszukiwać miejsca na mapie, dodawać opinie oraz odkrywać nowe atrakcje w całym kraju.
📱 Aplikacja Polska dla Dzieci dostępna jest bezpłatnie w Google Play i App Store.
Więcej informacji o plebiscycie oraz laureatach:
👉 https://polskadladzieci.pl/zlote-piny/